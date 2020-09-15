Putin'den Lukaşenko'ya 1,5 milyar dolarlık destek sözü

Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, Soçi'ye giderek, ülkedeki protestolara karşı kendisine destek veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü.

Görüşme sırasında Putin, "Belarusluların bu sorunları sakince ve diyalog yoluyla çözmesini istiyoruz. Belaruslular ortak bir çözüm bulmalı" dedi.

Görüşmede Putin, Lukaşenko'ya 1,5 milyar dolarlık destek sözü verdi. Putin, 1,5 milyar dolarlık kredinin yanı sıra, "Protestolar kontrolden çıkarsa Rus polisinin de müdahaleye hazır olduğunu" söyledi. Putin, Belarus ve Rusya'nın savunma işbirliğinin önemli olduğunu belirtti.

Muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada "Gayrimeşru Lukaşenko'yla imzalanacak her anlaşma yeni hükümet tarafından tekrar gözden geçirilecek çünkü Belarus halkı artık Lukaşenko'ya güvenmiyor ve seçimlerde de bu yüzden kendisini desteklemediler. Putin'in Belarus halkı yerine bir diktatörle diyalog kurmasından dolayı üzgünüm" dedi.