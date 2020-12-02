Putin’den ‘kitlesel aşılamaya başlayın’ talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkede Covid-19’a karşı kitlesel aşılamaların gelecek haftadan itibaren başlaması için hükümete talimat verdi.

Reuters’ın haberine göre Putin, Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova’ya “Şunda anlaşalım, gelecek hafta bana rapor vermeyeceksiniz ama kitlesel aşılamaya başlayacaksınız, şimdiden çalışmaya başlayalım” dedi.

Bir günde en yüksek ölüm sayısı

Öte yandan Rusya'da son 24 saatte koronavirüsten 589 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Bu, pandeminin başından beri ülkede kaydedilen en yüksek günlük ölüm sayısı oldu.