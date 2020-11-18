Putin'den Karabağ açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'da varılan anlaşmayla ilgili konuştu. Türkiye'nin rolünün altını çizen Putin, Azerbaycan'ın kendi topraklarını kurtardığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’nin hiçbir zaman Dağlık Karabağ’da Azerbaycan’ı desteklediğini gizlemediğini söyledi.

"Rossiya" devlet televizyonuna konuşan Putin, “Azerbaycan'da defalarca söylendi ve Türk tarafı bunu asla gizlemedi. Onlar tek taraflı olarak Azerbaycan’ı destekledi. Bunlar Sovyetler Birliği'nin çöküşünün jeopolitik sonuçları” dedi.

Azerbaycan’ın bağımsız egemen bir devlet olduğunun altını çizen Putin, uygun gördüğü şekilde müttefik seçme hakkına sahip olduğunu belirterek, “Kim Azerbaycan'ı engelleyebilir ki?” ifadesini kullandı.

“Hiçbir ülke, hatta Ermenistan bile Karabağ’ın bağımsızlığını tanımadı” diyen Putin, şöyle devam etti:

“Bu uluslararası hukuk açısından ne anlama geliyor? Azerbaycan kendi topraklarını, tüm dünya toplumunun Azerbaycan’ın toprakları olarak gördüğü yerleri geri aldı.