Putin'den Erdoğan'a taziye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mesaj göndererek İzmir'deki depremde can kayıpları nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin’in Erdoğan’a gönderdiği mesajında, “Sayın Cumhurbaşkanı, İzmir ilinde şiddetli depremin yol açtığı can kayıpları ve büyük yıkımlardan dolayı en derin taziyelerimi kabul ediniz” ifadeleri yer aldı.

Sputnik'in haberine göre Putin, depremde ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileklerinin iletilmesini istedi.