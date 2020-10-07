Putin'den Dağlık Karabağ'da ateşkes çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ’da çatışan Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkes çağrısı yaptı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Putin, Rossiya 24 televizyonuna demecinde, “Karabağ’daki anlaşmazlığın en yakın zamanda sona ereceğini umuyoruz. Ancak nihai olarak çözümlenemese de -ki bunun hemen olmayacağını biliyoruz- her durumda ateşkes çağrısı yapıyoruz. Bunu da mümkün olan en yakın zamanda yapmalarını diliyoruz” dedi.

Dağlık Karabağ’da yaşananların "Rusya’nın çok kaygı duyduğu bir trajedi" olduğunu söyleyen Putin şöyle devam etti:

“Hem Azerbaycan hem Ermenistan ile Karabağ, bize yabancı olmayan insanların yaşadığı topraklar. Rusya’da neredeyse 2 milyon Azerbaycanlı ve 2 milyonu aşkın Ermeninin yaşadığını söylemek yeterli olacaktır.”

Putin, “Çok sayıda Rusya vatandaşının bu her iki cumhuriyetlerle dostluk, hatta akrabalık ilişkileri bulunuyor. Tabii ki karşımızdaki çok büyük bir trajedi. İnsanlar ölüyor, her iki tarafın da çok kaybı var” diye ekledi.