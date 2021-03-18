Putin'den Biden'a: Kendisine sağlık dilerim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendisi hakkında "katil" olduğunu düşündüğünü söyleyen ABD Başkanı Joe Biden'a sağlık dilediğini söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre Putin, Biden’ın kendi hakkındaki sözlerine nasıl karşılık vereceği sorulduğunda, “Ona sağlık dilerdim” dedi.

Kırım hakkındaki bir toplantıda kendisine konuyla ilgili yöneltilen soruya yanıt veren Putin, “Amerikan meslektaşımın (Joe Biden) açıklamalarına gelince, söylediği gibi şahsen tanışıyoruz. Ona ne mi derdim? ‘Sağlığınız yerinde olsun’ derdim. Ona iyi bir sağlık dilerdim” dedi. Putin, "İroni ya da şaka yapmıyorum" diye ekledi.

Putin “Her ülkenin geçmişinde çok ağır, dramatik ve kanlı olaylar görülmüştür. Ancak başka insanları değerlendirdiğimizde, hatta başka ülkeleri veyahut halkları değerlendirdiğimizde, aslında her zaman aynaya bakar gibi oluruz, her zaman kendimizi görürüz. Yani karşı tarafa, esasında olduğumuz şeyi yükleriz" dedi.

Biden ABC televizyonuna verdiği mülakatta, Rusya Devlet Başkanı’nın "bir katil olduğunu düşünüp düşünmediği" sorusu karşısında, “Evet, düşünüyorum” yanıtını vermişti.