Putin’den Biden yorumu: Gelecekteki olası işbirliğimiz…

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın rakibi Demokrat Partili Joe Biden’ın “Rusya karşıtı söylemini” not ettiklerini ancak Moskova’nın ABD vatandaşları tarafından seçilecek her başkanla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Putin, Biden’ın ABD ile Rusya arasında silahların sınırlandırılması anlaşması YENİ START’ın süresini uzatmaya hazır olduğu açıklamasını hatırlattı ve bunun Biden ile “gelecekteki olası işbirliğinin önemli bir unsuru” olduğunu söyledi.

Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale ettiğine ilişkin iddiaları yalanlayan Putin, Trump’ı “oltaya getirmek” için “Rusya kartı”nın öne sürülmesininse sadece Moskova’nın elini güçlendireceğini kaydetti.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Putin, görevdeki bir devlet başkanını Rusya ile bağlantılı olmakla suçlamanın Moskova’nın “inanılmaz etkisi ve yeteneği”nden söz etmek olduğunu ve bunun da sadece ülkesinin elini güçlendireceğini ileri sürdü.

Moskova’nın ABD başkanlık seçimlerine müdahalesinin sözkonusu olmadığını söyleyen Putin, seçim yarışında tarafların birbirlerine karşı sert söylemlerine dair ise ABD’deki “siyasi kültürün seviyesinin ya da eksikliğininin belirtileri” nitelemesini yaptı.

Putin “Amerikan halkının güven duyacağı gelecekteki herhangi bir ABD Başkanı ile çalışmaya hazırız” dedi.

Biden’ın kampanyasında “oldukça keskin bir Rusya-karşıtı söylem” gördüklerini ancak buna alışkın olduklarını belirten Putin, Biden’ın açıkça Yeni START anlaşmasının süresini uzatmaya ya da stratejik saldırı silahlarının sınırlandırılması hakkında yeni bir anlaşma imzalamaya hazır olduğunu duyurduğunu hatırlattı. Putin “Şimdi bu gelecekteki olası işbirliğimizin önemli bir unsuru” dedi.

Dağlık Karabağ açıklaması: Rusya Ermenistan'a karşı yükümlülüklerini yerine getirecek

Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin ise Putin, ülkesinin Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) çerçevesindeki tüm yükümlülüklerini yerine getireceğini, Ermenistan'ın bu konuda Moskova’ya herhangi bir sorusu olmadığını belirtti.

Putin “Bilindiği üzere Ermenistan KGAÖ’nün bir üyesi, bu antlaşma kapsamında Ermenistan'a karşı belli başlı yükümlülüklerimiz var. Ne yazık ki çatışmalar hâlâ devam ediyor, ama Ermenistan topraklarında değil. Rusya'nın bu Antlaşma çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesine gelince, yükümlülüklerimizi her zaman yerine getirdik, getiriyoruz ve getireceğiz” dedi. Putin Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile sürekli temas halinde olduğunu belirterek "Ermenistan'ın, Rusya'nın müttefik yükümlülüklerini yerine getirmesinin niteliği bakımından bize herhangi bir sorusu yok" diye konuştu.