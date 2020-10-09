Putin'den Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarına davet

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bölgedeki çatışmalarla ilgili, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova’ya davet etti.

Haber Merkezi

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir dizi telefon  görüşmesi yaptığı hatırlatılarak, "cenazelerin ve esirlerin değişimi için insani nedenlerle Dağlık Karabağ’daki çatışmaların durdurulması" çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Rusya Dışişleri Bakanının ara buluculuğunda bu konularda istişarelerde bulunmak üzere 9  Ekim’de Moskova’ya davet ediliyor" denildi.

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