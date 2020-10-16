Putin’den ABD'ye teklif: Yeni START 1 yıl uzatılsın

Rusya Güvenlik Konseyi üyeleri ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile nükleer silahların kısıtlanmasına yönelik kalan son anlaşmanın uzatılmasını teklif etti.

Putin, “Bir teklifim var, mevcut anlaşmayı hiçbir koşul olmadan en azından bir yıl uzatalım. Bu tür anlaşmalarda düzenlenen sorunlara ilişkin tüm parametreler konusunda anlamlı görüşmeler gerçekleştirebilmek, ülkelerimiz ve stratejik istikrarın korunmasıyla ilgilenen tüm ülkeleri Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması (Yeni START) gibi önemli bir belgeden mahrum bırakmamak için bunu yapalım” diye konuştu.

Sputnik'teki habere göre, anlaşmanın yerine bu tür başka bir anlaşma koyulmamasının üzücü olacağını belirten Putin, "geçmiş yıllarda Yeni START anlaşmasının doğru şekilde işlediğini ve görevini tamamladığını" söyledi.

'Elimizde henüz ABD’lilerin elinde olmayan silahlar var'

Dünyayı stratejik saldırı silahlarına ilişkin bir anlaşmasız bırakmak gibi bir risk olduğunu belirten Putin, “Bizim elimizde henüz ABD’lilerin elinde olmayan silahlar var, en azından şimdilik. Ancak biz meselenin bu kısmını görüşmeyi reddetmiyoruz” dedi.

Habere göre Putin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a Rusya’nın tutumunu iletmesi ve yakın gelecekte kendilerinden bazı anlaşılabilir yanıtlar almaya çalışması talimatı verdi.