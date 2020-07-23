Putin ve Miçotakis'ten Ayasofya mesajı: Tüm insanlığa ait bir kazanım

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis bir telefon konuşması gerçekleştirdi.

Yarın ilk kez namaz kılınarak ibadete tam anlamıyla açılacak Ayasofya'ya ilişkin de konuşan ikili, Ayasofya için ''Tüm insanlığı ait bir kazanım'' mesajını verdi.

Kremlin'den telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, ikilinin görüşmesinde Dünya Mirası listesindeki eserin olağan dışı kültürel, tarihi ve ruhani önemine vurgu yapıldı, Ayasofya'nın "barış ve anlayışın sembolü" işlevi görmesi gerektiği belirtildi.