Putin ve Erdoğan telefonda görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımların ele alındığı söylenen görüşmede, "bölgesel meseleler" de değerlendirildi.

Yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Dağlık Karabağ'da 11 Ocak Mutabakatı'nı takiben yeniden tesisi için çalışmaların sürdüğü kara ve demir yolu ulaştırma hatlarının daha verimli olması için Türk ve Rus uzmanların Azerbaycanlı muhataplarıyla bir araya gelebileceğini vurguladı. Ağdam'daki Ortak Merkez'in ateşkesin gözetlenmesi ve denetlenmesi görevini başarıyla icra ettiğini belirten Erdoğan, ateşkesin korunması için tüm konularda ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini aktardı.

"Suriye meselesini en kısa sürede çözüme kavuşturmanın ortak menfaat" olduğunu söyleyen Erdoğan, Libya'da da barış ve istikrar için "oluşan fırsatın heba edilmemesi" gerektiğini belirtti.

Kremlin’den telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin yapılan açıklamadaysa, Putin'in Rus koronavirüs aşılarının Türkiye’ye tedarik edilmesi ve söz konusu aşıların Türkiye’de üretilmesi olasılıkları hakkında konuştuğu söylendi.

Kremlin’in açıklamasına göre Putin ve Erdoğan, Suriye’de bulunan uluslararası terörist gruplar ile taviz verilmeden mücadele edilmesi görüşüne bağlı olduklarını da teyit ettiler.

Açıklamaya göre iki ülke arasındaki "ortak enerji projelerinin ilerleyişi" de ele alınan konular arasındaydı.

Rusya Devlet Başkanı, 13 Türkiye vatandaşının yaşamını yitirdiği Gare operasyonu nedeniyle Erdoğan’a taziye dileklerini iletti.

Çavuşoğlu, Lavrov'la görüştü

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Rusya Dışişleri Sergey Lavrov'la görüştü. İkilinin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin’in bugünkü telefon görüşmesinde ele alınan konuların takibi hakkında görüştüğü kaydedildi.