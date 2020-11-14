Putin: Umarım artık Dağlık Karabağ için 'çatışma' kelimesi kullanılmaz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "çatışma" kelimesinin artık Dağlık Karabağ'daki durumu tarif etmek için kullanılmayacağını umduğunu söyledi.

Putin, Cuma günü video konferans ile Dağlık Karabağ'daki insani meseleleri tartışmak için bir toplantı yaptı. Putin, "Artık 'Dağlık Karabağ çatışması' demeyeceğimizi umuyor ve yakında diğer meseleleri tartışmaya geçeceğimizi umuyorum" dedi.

9 Kasım'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 10 Kasım'dan itibaren Dağlık Karabağ'da kalıcı ateşkese ilişkin ortak bir bildiri imzaladı. Rus lider, Azerbaycan ve Ermenistan taraflarının bu pozisyonları koruyacağını söyledi ve anlaşma sonucu bölgeye Rus barış güçleri konuşlandırıldığı duyuruldu.

Yapılan ortak açıklamada, "Rusya Federasyonu barış güçleri, yani ateşli silahlarla donatılmış 1.960 asker, 90 zırhlı araç ve 380 motorlu taşıt ve özel teçhizat, Dağlık Karabağ'daki temas hattı boyunca ve Laçin Koridoru boyunca konuşlandırılacak" denilmişti.