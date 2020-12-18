Putin Sovyetler'i hatırladı ama yanlış hatırladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geleneksel yıl sonu basın toplantısında emekli aylıkları ile ilgili soruyu yanıtlarken Sovyetler Birliği’nde çalışma hayatına devam eden emeklilere maaş verilmediğini iddia etti.
Dört saat süren ve Rusya’nın pek çok bölgesinden çok sayıda basın kuruluşundan gazetecilerin katıldığı yıl sonu basın toplantısında Penza kentinden Genç Leninist gazetesi editörü, Putin’e çalışan emeklilerin emekli aylıklarının yeniden enflasyona endekslenme ihtimali olup olmadığını sordu. Emekli olduktan sonra farklı işlerde çalışmaya devam eden emekçilerin maaşları 2016’da kriz önlemi olarak fiyat artışlarına endeksli olmaktan çıkarılmıştı. 2018 ve 2019’da federal bütçe fazla vermesine rağmen karardan geri dönülmemiş, bu durum pek çok emekliyi kayıt dışı çalışmaya sevk etmişti. Putin konunun “mali kapasite” ile ilgili bir sorun olduğunu ve ancak çok düşük maaşlar için endekslemenin yeniden düşünülebileceğini söyledi. Ardından ekledi: “Leninistlerin bildiği üzere, Sovyetler Birliği’nde çalışan emekliler hiç emekli maaşı almıyordu.”
Putin’in Sovyetler Birliği’nde çalışan emeklilerin emekli maaşı almadığı iddiasına sosyal medyadan çok sayıda tepki geldi. Pek çok Rusya vatandaşı ailelerinden örnekler vererek Sovyet döneminde çalışmaya devam edenlerin emekli aylıklarını düzenli olarak aldıklarını ifade etti.
Sosyal medyadaki tepkilerden biri şöyle:
SSCB'de nasıldı?
Sovyetler Birliği’nde 31.12.1969 tarihli SSCB Bakanlar Kurulu kararıyla bazı meslek gruplarında “emekli aylığı artı tam maaş” kuralı getirilmişti. Bu meslek gruplarından bazıları hemşireler, tıbbi teknisyenler, işçiler, kırsal bölge okul öğretmenleriydi. Aynı karara göre ayrıca doktorlar, mühendisler, öğretmenler ve öğretim üyeleri çalışmayı sürdürseler de emekli aylıklarının yüzde 50’sini almaya devam edeceklerdi. Burada emekli aylığı ve çalıştıkları işten aldıkları maaşın toplam 300 rubleyi geçmemesi şartı konmuştu.
Kira, ulaşım, kültürel, sanatsal etkinlikler için cüzi ücretler ödeyen, sağlık, eğitim, ısınma, su, elektrik gibi hizmetler içinse hiçbir ücret ödemeyen Sovyet halkı için 300 ruble çok büyük bir gelire tekabül etmekteydi. Kısacası Putin’in hiçbir dayanak göstermeden ortaya attığı iddianın aksine, Sovyetler Birliği’nde emekliler çalışmayı sürdürseler dahi emekli aylığı almaya devam ediyor, bugünkü Rusya’da hayal edilemeyecek kadar refah içinde yaşıyorlardı.