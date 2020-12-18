Putin Sovyetler'i hatırladı ama yanlış hatırladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geleneksel yıl sonu basın toplantısında emekli aylıkları ile ilgili soruyu yanıtlarken Sovyetler Birliği’nde çalışma hayatına devam eden emeklilere maaş verilmediğini iddia etti.

Dört saat süren ve Rusya’nın pek çok bölgesinden çok sayıda basın kuruluşundan gazetecilerin katıldığı yıl sonu basın toplantısında Penza kentinden Genç Leninist gazetesi editörü, Putin’e çalışan emeklilerin emekli aylıklarının yeniden enflasyona endekslenme ihtimali olup olmadığını sordu. Emekli olduktan sonra farklı işlerde çalışmaya devam eden emekçilerin maaşları 2016’da kriz önlemi olarak fiyat artışlarına endeksli olmaktan çıkarılmıştı. 2018 ve 2019’da federal bütçe fazla vermesine rağmen karardan geri dönülmemiş, bu durum pek çok emekliyi kayıt dışı çalışmaya sevk etmişti. Putin konunun “mali kapasite” ile ilgili bir sorun olduğunu ve ancak çok düşük maaşlar için endekslemenin yeniden düşünülebileceğini söyledi. Ardından ekledi: “Leninistlerin bildiği üzere, Sovyetler Birliği’nde çalışan emekliler hiç emekli maaşı almıyordu.”

Putin’in Sovyetler Birliği’nde çalışan emeklilerin emekli maaşı almadığı iddiasına sosyal medyadan çok sayıda tepki geldi. Pek çok Rusya vatandaşı ailelerinden örnekler vererek Sovyet döneminde çalışmaya devam edenlerin emekli aylıklarını düzenli olarak aldıklarını ifade etti.

Sosyal medyadaki tepkilerden biri şöyle: