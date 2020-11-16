Putin: Sınırların kapanması uyuşturucu trafiğini azalttı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Pazartesi günü yaptığı bir toplantıda, ülkenin koronavirüs salgını sırasında sınırlarını kapatmasının ardından Rusya'ya uyuşturucu akışının yüzde 30'un üzerinde azaldığını söyledi.

Putin, "Dünyadaki neredeyse tüm devlet sınırları bu yıl salgın nedeniyle kapatıldı. Sonuç olarak -her şerde bir hayır vardır- Rusya'ya uyuşturucu kaçakçılığı 2020'nin ilk yarısında üçte birinden fazla azaldı" dedi.

Putin, "hafif" uyuşturucuların "medeni" kullanımı diye bir şey olmadığını da söyledi.

Ancak Putin, uyuşturucu kaçakçılığı girişimlerinin sınırlar yeniden açıldığında başlayacağı konusunda uyardı ve "Bu, hemen düşünmeye başlamamız, sınır ve gümrük denetimini güçlendirmek için ek önlemler almamız gerektiği anlamına geliyor" dedi.