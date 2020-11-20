Putin: Rusya, Karabağ anlaşmasında yalnızca arabulucuydu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ anlaşmasına ilişkin Rus devlet televizyonu Rossiya 1'e açıklamada bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Putin, "Rusya, yalnızca arabulucu rolünü yerine getirdi ve tarafların barışçıl bir şekilde ayrılmasını sağlamak için bu belge kapsamında yükümlülük üstlendi. Şimdi zaten bunu yapıyoruz” diye konuştu.

Putin, "Metne gelince, üzerinde üçümüz çalıştık; ben, Aliyev ve Paşinyan. Başka türlü olması mümkün değildi, zira aslında bu iki taraf arasında olan bir anlaşmaydı" ifadelerini kullandı.