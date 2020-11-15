Putin, Paşinyan ve Aliyev'le görüştü

Rusya menşeli TASS'ın verdiği bilgiye göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmeleri yaptı.

Görüşmede 9 Kasım’da kabul edilen üçlü anlaşmaların uygulanmasının pratik yönlerinin tartışıldığı kaydedildi.

Görüşmeye dair verilen bilgide ateşkesin sürdürülmesinin ve temas hattındaki durumun oldukça sakin olmasının sevindirici karşılandığı vurgulandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, İlham Aliyev ile yaptığı görüşmede özellikle, Azerbaycan’a iade edilen bölgelerde Hristiyan dini yapıları bulunduğunu hatırlattı.

Putin bu bağlamda, bu kutsal alanları korumanın ve normal kilise yaşamını sağlamanın önemini vurguladı.

Açıklamaya göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Azerbaycan tarafının bu ilkeye bağlı kalacağını söyledi.