Putin: Paşinyan döneminde Erivan'a tavrımız değişmedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Nikol Paşinyan'ın Başbakan olduğu dönemde Ermenistan'a dönük tavrının değişmediğini söyledi.

Rus medya kuruluşlarına açıklamalarda bulunan Putin, "Ermenistan'la son dönemdeki ilişkilerimizde, özel olarak Başbakan Paşinyan dönemindeki ilişkilerimizde herhangi bir özel durum gözlemlemedim. Paşinyan'la güven odaklı ve yapıcı bir ilişkimiz oldu. Bu nedenle Moskova'nın Erivan'a dönül tavrının değiştiğine ilişkin bir şey göremiyorum" dedi.

Putin, "Rusya ve Ermenistan halkı arasında yüzyıllar boyu süren bir ilişki var, ilişkimiz çok uzun bir döneme dayanıyor. İlişkimiz, kültürel ve dini yakınlığa dayandığı gibi, güçlü bir tarihsel bağa dayanıyor, bu bireyler arası ilişkilerden çok daha önemli" diye konuştu.

Ermenistan Meclisi, Paşinyan'ı Mayıs 2018'de Sargsyan'ın istifasının ardından başbakan olarak seçmişti.