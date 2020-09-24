Putin, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

Rus yazar ve akademisyen Sergey Komkov liderliğindeki bir grup, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiklerini açıkladı. Komkov 9 Eylül'de yaptıkları başvurunun 10 Eylül'de Oslo'daki Nobel Komitesi'ne ulaştığını duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Putin'i Nobel'e kendilerinin aday göstermediğini ancak kazanması durumunda bunun "harika" olacağını, aksi durumda ise bir sorun olmayacağını söyledi.

Bugün konuya dair gazetecilere yaptığı açıklamada Peskov "Bildiğiniz gibi bu ödüle tamamen farklı insanlar aday gösteriliyor, bu aday gösterenlerin inisiyatifi. Bu durumda adı geçen yazarın inisiyatifi sözkonusu" dedi.

Kremlin Sözcüsü "Eğer bu yönde bir karar alınırsa harika olur, alınmazsa da sorun yok" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump da Norveç'te faşist milletvekili Christian Tybring-Gjedde tarafından Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermişti.

Küba dostları tarafından dünya genelinde ve Türkiye'de, Küba’ya uygulanan ABD ablukasının son bulması ve Nobel Barış Ödülü’nün pandemiye karşı onlarca ülkede mücadele veren Kübalı sağlıkçılardan oluşan Henry Reeve Tugayları’na verilmesi talebiyle başlatılan kampanya ise sürüyor.