Putin ile Paşinyan telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile 2 gün önce telefon görüşmesi gerçekleştirdikten sonra bugün de yeni bir görüşme yaptı.

Görüşmeye dair Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ermeni tarafının girişimiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Vladimir Putin, devam eden çatışmalarla ilgili endişelerini dile getirdi. Çatışan tarafların acilen ateşi kesmesi ve krizi yatıştırmaya yönelik tedbirler alınmasının gerekliliğine vurgu yapıldı.