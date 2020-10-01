Putin ile Macron’dan Dağlık Karabağ’da ateşkes çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ ve Belarus’taki durumu ele aldı.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Macron telefonla Dağlık Karabağ’da tırmanan gerginliği görüşerek askeri eylemlerden duydukları endişeyi ifade etti.

Putin ve Macron, tarafları en kısa zamanda tam bir ateşkes sağlanması ve gerginliğin giderilmesi çağrısında bulundu.

Liderler, krizin siyasi ve diplomatik yolla çözülmesi gerektiğini söyledi.

İkili ayrıca Belarus’taki durumu ele aldı. Putin, egemen bir devletin içişlerine karışılması ve meşru bir yönetime dışarıdan baskı uygulanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Görüşme, Paris’in girişimiyle gerçekleşti.