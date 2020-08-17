Putin ile Erdoğan, Suriye ve Libya'yı konuştu

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Doğu Akdeniz ve Libya üzerine bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmede turizm, ulaştıma, enerji ve ekonomi başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımların ele alındığı, koronavirüs salgınına karşı ortak mücadelenin değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşmede Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmelerin ele alındığı belirtilerek, Erdoğan ve Putin'in "yakın işbirliği ve diyaloğu sürdürmenin önemini vurguladığı" belirtildi. Açıklamada ayrıca "Suriye'deki duruma ilişkin de Türkiye ve Rusya arasında askeri ve diplomatik kanallar üzerinden temasların devam etmesi" konusunda mutabık kalındığı aktarıldı.

Kremlin'den yapılan açıklamada da "Görüşmede özellikle Libya krizi üzerinde duruldu. Sürdürülebilir ateşkesin sağlanması ve Berlin Konferansı kararları ile BM Güvenlik Konseyi'nin 2510 sayılı kararı uyarınca doğrudan müzakerelerin başlaması için çatışan tarafların gerçekçi adımlar atmaları gerektiğinin altı bir kez daha çizildi" denildi.

Açıklamaya göre terörle mücadeleye dönük ortak çabaların aktif hale getirilmesine odaklanarak Suriye'deki durumu istişare eden Putin ve Erdoğan, 2018 tarihli Soçi Mutabakatı'na ek olarak 5 Mart'ta kabul edilen protokol başta olmak üzere İdlib gerilimi azaltma bölgesiyle ilgili Rus-Türk mutabakatlarının uygulanması amacıyla koordinasyonu sürdürmeyi kararlaştırdı.

Liderler, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi de dahil olmak üzere iki gündemdeki çeşitli konuları ele aldı.

Rusya ile Ankara ve İstanbul'un yanı sıra Türkiye'deki bazı turizm bölgeleri arasındaki uçak seferlerinin yeniden başlatılması bağlamında Putin, Türkiye'de bulunan Rusya vatandaşlarının hijyen ve salgın bakımından güvenliğinin sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı.