Putin: İkinci Rus Covid-19 aşısı tescil edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet üyeleriyle yaptığı toplantının başında ikinci Rus Covid-19 aşısına ilişkin açıklamada bulundu.

Putin, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) bünyesindeki Vektör Bilim Merkezi'nin Covid-19'a karşı geliştirdikleri EpiVakKorona aşısını bugün tescil ettirdiği bilgisini kamuoyuyla paylaştı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'dan EpiVakKorona aşısının tescili hakkında detaylı açıklama yapmasını isteyen Putin, "Bildiğim kadarıyla, Rusya Bilimler Akademisi Çumakov Merkezi tarafından geliştirilen üçüncü aşı da yolda" dedi.

Putin'in isteği üzerine söz alan Golikova, "Klinik araştırmalar 100 gönüllü üzerinde yapıldı. Adenovirüs bazlı Sputnik V aşısından farklı olarak yeni EpiVakKorona aşısı, gelecek vaat eden sentetik platformlardan biri temelinde oluşturuldu" dedi.

Golikova, tescil sonrası araştırmaların 150'si 60 yaş üstü olmak üzere 40 bin gönüllü üzerinde gerçekleştirileceğini kaydetti.

'Öncelikle Rus pazarına tedarik etmeliyiz'

Putin, Rus aşılarını yurtdışına göndereceklerini ve yabancı partnerlerle bu konudaki işbirliğinin sürdüğünü belirterek "Ancak yurtdışına yönelik aşıları, bu aşamada aşıların gönderileceği ülkedeki tesislerde üretmeye odaklanmalıyız. Şu anda hem birinci hem de ikinci aşının üretimini artırmalıyız. Her şeyden önce bu aşıları Rus pazarına tedarik etmeliyiz. Aşılar, Rus eczacılık ağına mümkün olduğunca geniş biçimde ulaştırılmalı" diye konuştu.