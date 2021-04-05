Putin, iki dönem daha aday olabilmesine yönelik yasayı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mevcut devlet başkanının iki dönem daha aynı göreve adaylığını koymasına izin veren yasayı imzaladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, yasada Rusya Devlet Başkanı, 35 yaşın altında olmayan, ülkede en az 25 yıldır yaşayan, hiçbir zaman başka bir ülkeden vatandaşlık veya oturum izni almamış kişiler arasından seçilebilecek. Ancak bu kural Rusya’ya bağlanmış olan bir ülkenin vatandaşı olmuş kişileri kapsamıyor.

Yasa uyarınca, Anayasa’daki düzenlemeler yürürlüğe girdiği tarihten önce veya bu tarihte devlet başkanlığı görevini yürütmüş olan kişilere iki dönemden fazla görevde bulunma yasağı uygulanmayacak.