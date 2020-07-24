Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12 Temmuz'da Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşanan çatışmayla iki ülke arasında tırmanan gerilime dair konuştu.

Konunun ele alındığı Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Putin "Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durum bizim için çok hassas" dedi.

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov da toplantıda "Rusya'nın, özellikle Azerbaycan ile Ermenistan sınırında devam eden gerginliğin ışığında Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleriyle ilişkilerinin ele alındığını" açıkladı.