Putin: Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durum bizim için çok hassas

Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerilim ele alındı. Putin sınırdaki durumun Rusya için 'çok hassas' olduğunu söyledi.

Haber Merkezi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12 Temmuz'da Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşanan çatışmayla iki ülke arasında tırmanan gerilime dair konuştu.

Konunun ele alındığı Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Putin "Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durum bizim için çok hassas" dedi.

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov da toplantıda "Rusya'nın,  özellikle Azerbaycan ile Ermenistan sınırında devam eden gerginliğin ışığında Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleriyle ilişkilerinin ele alındığını" açıkladı.

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