Putin: Erdoğan'la görüş ayrılıklarımız var ama o sözünü tutan biri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıl sonu basın toplantısını düzenledi. Pandemi nedeniyle video-konferans şeklinde yapılan ve 4 saat 29 dakika süren basın toplantısında Putin 60 soruya yanıt verdi.

Ülke liderlerinden hangileriyle müzakere yürütmenin kendisi için rahat olduğu sorusuna verdiği yanıtta Putin, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ilgili şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ile şu anda belirli konularda görüş ayrılıklarımız var. Kimi zaman karşıt görüşlerde olduğumuz dahi oluyor. Ancak o sözünü tutan bir insan, bir erkek."

Sputnik'in aktardığına göre Putin ayrıca Erdoğan’ın, "bir şeyin ülkesi için yararlı olduğunu düşündüğünde sonuna kadar gittiğini ve Türkiye Cumhurbaşkanı’nın davranışlarını öngörmenin mümkün olduğunu" söyledi. Rusya lideri, “Bu da, kiminle muhatap olduğunuzu anlamanız için çok mühim bir şey” diye ekledi.

Putin ayrıca, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile dostane ve güvene dayalı iyi ilişkileri olduğunu belirtti.