Putin: Erdoğan tutumu sert görünse de esnek biri

Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'da düzenlenen Valday Tartışma Kulübü'nün yıllık toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı.

Burada çeşitli konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Putin, Dağlık Karabağ çatışmalarına ilişkin de konuştu.

'Eşit mesafedeyiz'

Putin, Rusya'nın Azerbaycan ve Ermenistan'a eşit mesafede olduğunu söylerken, bölgedeki çatışmaların geçmişte Ermeni halkına karşı işlenen ağır suçlar sonucunda başladığını, bugün Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmaların şimdiye kadar ki en şiddetli çatışmalar olduğunu dile getirdi.

'Erdoğan tutumu sert görünse de esnek biri'

Türkiye ile Fransa arasında Dağlık Karabağ nedeniyle yaşanan gerilime ilişkin konuşan Putin, Rusya'nın ülkeler arasındaki çatlakları hiçbir zaman suistimal etmediğini, iki ülkenin Moskova'nın arabuluculuğuna ihtiyaç duyduğunu düşünmediğini belirtti. Putin, "Birilerinin bizim arabuluculuğumuza ihtiyaç duyduğunu düşünmüyorum. Türkiye ve Fransa, kendi aralarındaki ilişkileri bizzat düzenleyebilecek kapasitede birer ülke. Erdoğan'ın tutumu ne kadar sert görünürse görünsün, onun esnek bir kişi olduğunu, onunla ortak dil bulunabileceğini biliyorum. Bu nedenle durumun normale döneceğini düşünüyorum. Biz, diğer ülkeler arasındaki çatlakları hiçbir zaman suistimal etmedik. Türkiye ile Rusya arasındaki etkileşim önemli. Türkiye'yle işbirliği hacmimiz artıyor. Türkiye ve Rusya için ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu daha detaylı şekilde anlatabilirim" ifadelerini kullandı.

'Ankara, işbirliğinin sürdürülmesinden yana'

Rusya ve Türkiye'nin Güney Kafkasya'daki duruma ilişkin tutumlarının örtüşmediğini ve Moskova'nın siyasi çözüm bulunmasından yana olduğunu söyleyen Putin, Türkiye'yle olan görüş ayrılıklarından kaygı duymadıklarının, Ankara'nın işbirliğinin sürdürülmesinden yana olduğunun altını çizdi. Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bağımsız politika izlediğini, modern hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduklarına karar verdiklerini söylediğini ve S-400'leri aldığını belirterek "Türk liderle çalışmanın memnuniyet verici ve güvenli olduğunu" dile getirdi.

'Erdoğan'ın bağımsız bir politika izlediğini biliyorum'

Putin, Erdoğan hakkında şu ifadeleri kullandı: "Erdoğan'ın bağımsız politika izlediğini biliyorum. Her türlü baskıya rağmen, TürkAkım projesini Erdoğan'la oldukça kısa süre içinde gerçekleştirdik. Bu konuda (Kuzey Akım 2) Avrupa'yla yıllardır sürüncemedeyiz. Avrupa, projenin uygulanması için hiçbir şekilde egemen şekilde hareket edemiyor ancak Türkiye'yle çok hızlı şekilde uyguladık. Ulusal çıkarlarının farkında olan Erdoğan, bunu yapacağımızı söyledi ve yaptık."

‘Erdoğan’ın Osmanlı mirasına yönelik tutumundan habersizim’

Putin, Erdoğan’ın Türkiye’nin etki alanını Osmanlı sınırlarına kadar genişletme politikasını uyguladığı yönündeki görüşle ilgili soruya, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın neler planladığı, Osmanlı mirasına nasıl yaklaştığı konusunda bir bilgim yok. Bunu ona sorun” yanıtını verdi.

‘Erdoğan’ın Kırım duruşu önemli değil’

Putin’e ayrıca Erdoğan’ın Kırım tutumu soruldu. Rusya Devlet Başkanı, “(Erdoğan’ın) Kırım ile ilgili isteklerine gelince, bundan da habersizim. İlgimi çekmiyor, çünkü Rusya’nın çıkarları güvenilir bir şekilde korunuyor. Bundan bir an bile şüphe etmeyebilirsiniz” ifadesini kullandı.