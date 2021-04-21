Putin: Diğer ülkeler diyaloğu reddederse asimetrik ve sert yollara başvuracağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, diğer ülkelerin diyaloğu reddetmesi durumunda, Moskova'nın ulusal çıkarlarını korumak için "asimetrik", hızlı ve sert yollara başvuracağını söyledi.

Meclis üyelerine yaptığı yıllık konuşmada açıklamalarda bulunan Putin, Belarus'ta yaşananlara ve devlet başkanı Aleksandır Lukaşenko'ya suikast planlarının açığa çıkmasına ilişkin "Devlet liderlerine darbe düzenleme ve suikast düzenleme girişimleri çok fazla olmaya başladı. Tüm sınırlar aşıldı" dedi

Putin, "Bazı ülkelerde çirkin bir alışkanlık filizlendi. her konuda Rusya'ya 'sarmak'. Bu bir spor halini aldı. Uluslararası toplumun tüm üyeleriyle gerçekten iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz. Ancak birileri bu iyi niyeti zayıflık olarak algılarsa, Rusya'nın buna cevabı asimetrik, hızlı ve sert olacak" diye konuştu.