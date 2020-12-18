Putin: Dağlık Karabağ'da çatışmalar terör riskini artırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) devlet başkanları toplantısında yaptığı konuşmada Dağlık Karabağ'daki ateşkese tamamen uyulmasının önemli olduğunu, Eylül'de başlayan çatışmaların bölgede "terör riski"ni artırdığını söyledi.

Video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda konuşan Putin "Rusya, Dağlık Karabağ'da akan kanın durması, tam ateşkes sağlanması ve istikrar sürecinin başlaması için arabuluculuk çabaları ortaya koydu. Bu nedenle AGİT Minsk Grubu'nda, özellikle de eş başkanlar Rusya, Fransa ve ABD arasında sağlanan kilit anlaşmalara bağlı kalmayı hedefledik" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la imzaladıkları anlaşmaya tamamen uyuluyor olmasının önem taşıdığını kaydeden Putin, cephe hattında konuşlandırılan Rus barış gücü birliklerinin yeni gerilimin yaşanmasını önlemek için elinden geleni yaptığını kaydetti.

Sputnik'in aktardığına göre Putin "Şimdi BDT ülkeleri de dahil uluslararası toplumun önünde sığınmacıların dönmesi, altyapının yeniden inşası, tarihi, kültürel ve dini yapıların restorasyonu ile ilişkili insani sorunları çözme konusunda çatışmalardan zarar gören bölgelere yardım sunmaya yönelik önemli bir görev var" dedi.

Putin "Tüm BDT ülkeleri, Dağlık Karabağ'da şiddetlenen silahlı çatışmalardan kaygı duydu. Zira çatışmalarda hepimize yakın konumdaki ülkeler yer aldı. Maalesef silahlı faaliyetler, çok sayıda can kaybına yol açtı, Güney Kafkasya'daki halihazırda zorlu olan durumu daha derinleştirdi ve terör tehdidinin yayılması riskini artırdı" ifadesini kullandı.