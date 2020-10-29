Putin: Dağlık Karabağ müzakerelerine Türkiye de dahil olmalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, VTB Capital bankasının düzenlediği 'Rusya Çağırıyor' yatırım forumunda konuştu.

Sputnik'te yer alan habere göre Putin, Dağlık Karabağ'da Ermensitan'la Azerbaycan arasında süren çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Bölgede uzun vadeli çözümün sadece "Ermenistan ile Azerbaycan'ın çıkar dengesinin gözetilmesi halinde sağlanabileceğini" kaydeden Putin, "İlk etapta askeri faaliyetler sonlandırılmalı, can kayıplarına son verilmeli, müzakere masasına oturulmalı ve Türkiye de dahil AGİT Minsk Grubu'ndaki birçok ülkenin katılımıyla eş başkanlar Rusya, Fransa ve ABD tarafından hazırlanan teklifler temelinde görüş birliği ve çıkar dengesi sağlanmalı. Bunu yapabiliriz" dedi.

'5+2 bölgenin Azerbaycan'a devir olasılığı konuşulmalı'

Putin, "En başından beri, Karabağ bölgesinde belirli bir rejim ve Ermenistan'la etkileşim sağlayarak 5+2 bölgenin Azerbaycan'a devir olasılığının konuşulması gerektiğini düşünüyoruz, tutumumuz tamamen açık" diye konuştu.

Putin, "bölgedeki halkın güvenliğinin sağlanması gerektiğini, hem Azerbaycan hem de Ermenistan'ın etkili kalkınmasının temelini oluşturan tüm altyapı imkanlarının yeniden sağlanarak etkili bölgesel kalkınma için gereken imkanların temin edilmesi gerektiğini" ekledi.

Karabağ'da çözümün kolay olmayacağını söyleyen Putin, "Herkesin kendi hakları var. Burada kolay çözüm yok, zira düğüm çok karmaşık" dedi.