Putin: Covid-19 aşılarında patentin kaldırılmasını desteklemeye hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Covid-19 aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetin kaldırılmasını desteklemeye hazır olduklarını söyledi.

Ülkede koronavirüsle mücadele çalışmalarından sorumlu Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'yla video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştiren Putin, Covid-19 aşılarının fikri mülkiyetinin kaldırılmasını desteklemeye hazır olduklarını belirterek Golikova'ya Avrupa'dan gelen bu konuyla ilgili teklifleri inceleme talimatı verdi.

Putin, "Avrupa'da Covid-19 aşılarının fikri mülkiyetinin kaldırılmasıyla ilgili dikkate değer olduğunu düşündüğüm bir fikir var. Bu fikir, acil durumlarda benzer patent korumalarının kaldırılmasını öngören Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarına uygun. Pandemi de, acil bir durum. Tatyana Alekseyevna, mesai arkadaşlarınızla birlikte bunu incelemenizi rica ediyorum. Rusya, kesinlikle bu yaklaşımı destekler" dedi.

'Aşılarımız Kalaşnikof tüfekleri gibi güvenilir'

Sputnik'in aktardığına göre, Dünya Aşı Kongresi’nin Moderna şirketinin aşısını dünyanın en iyi aşısı olarak seçmesini değerlendiren Putin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küresel piyasaların ABD'nin Moderna aşısını destekleme kararı aldığını düşünüyorum. Bu aşıyla rekabet içinde olan ABD-Avrupa aşısı Pfizer, piyasada oldukça agresif bir tutum sergiliyor. ABD, Moderna aşısının yenilikçi ve çok modern olacağını vaat ediyor. Umarım öyle olur ancak bu ancak 10 yıl sonra, uzun yıllara dayanan kullanım ve analizlerden sonra anlaşılır. Rus aşıları ise son derece modern ve bugün itibarıyla en güvenilir ve en güvenli aşılar olduklarına dair hiçbir şüphe yok. Aşılarımız Kalaşnikof tüfekleri gibi güvenilir. Bunu biz söylemedik, Avrupalı uzmanlardan biri söyledi. Bence kesinlikle haklı."

'Bazı ülkelerle ulaşımın kısıtlanmasında siyasi boyut yok'

Rus turistler arasında popüler olan ülkelerdeki salgın durumunu dikkatli bir şekilde izlemeye devam edeceklerini söyleyen Putin "Koronavirüs nedeniyle bazı ülkelerle ulaşımın kısıtlanmasının altında siyasi bir boyut yok. Bu tamamen tıbbi kısıtlamalarla ilgili bir durum. Turizm endüstrisinin ekonomi için son derece önemli olduğu birçok ülkede bu durumun özellikle de sezonun başladığı bu dönemde aşırı derecede tehlikeli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.