Putin: Biden'la yarın görüşmeye hazırım

Dün ABC'ye verdiği bir söyleşide ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "katil" demesi üzerine doğan tartışma büyüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li mevkidaşıyla yarın görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Rossiya 24'te canlı yayında konuşan Putin, "Başkan Biden'ı tartışmamıza devam etmesi için davet etmek istiyorum, Ancak bunu söyledikleri gibi gerçekten canlı olarak yapmamız şartıyla. Herhangi bir gecikme olmaksızın, ancak doğrudan açık bir tartışmada. Bana öyle geliyor ki bu Rusya, ABD ve diğer birçok ülke halkı için ilginç olacak" dedi.

Putin görüşmenin yarın ya da Pazartesi günü de yapılabileceğini sözlerine ekledi.