Putin, Aliyev ve Paşinyan ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Dağlık Karabağ'daki ateşkes anlaşmasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı açıklandı.

Kremlin Basın Dairesi'nden yapılan açıklamada, Putin’in 11 ve 12 Mart tarihlerinde Aliyev ve Paşinyan ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Dağlık Karabağ'la ilgili varılan anlaşmanın uygulanmasının pratik yönlerini ele aldığı ifade edildi.

Açıklamada tarafların, 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021’de Dağlık Karabağ’a yönelik imzalanan üçlü bildirinin uygulanması sürecinin pratik yönlerini değerlendirdiği belirtilerek, “Ateşkese uyulduğundan ve bölgedeki durumun oldukça sakin olmasından duyulan memnuniyet dile getirildi” ifadelerine yer verildi.

Kremlin'in açıklamasında üç ülke liderinin Güney Kafkasya'daki ekonomik ve ulaşım bağlantılarının önündeki engellerin kaldırılması konularını ele aldıkları belirtildi.