Putin: ABD'nin INF'den çekilmesi nükleer yarış tehlikesi yaratıyor

Kremlin basın servisinin duyurusuna göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "ABD'nin faaliyetine son verdiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Antlaşması'ndan çekilmesini, füze silahlanma yarışını serbest bırakma, çatışma potansiyelini artırma ve kontrolsüz gerilim yükseltme riskini artıran ciddi bir hata olarak görüyoruz" dedi.

Ağustos 2019'da ABD, Rusya'nın anlaşmanın şartlarını ihlal ettiği iddiasını gerekçe göstererek Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'ndan çekildi.

Putin, Washington'un 2019'da terkettiği INF Antlaşması, küresel güvenlik mimarisinin önemli bir unsuru olarak nitelendirdi.

Putin, "Antlaşma, Avrupa çapında füzelerle ile ilgili alanda öngörülebilirliği ve kısıtlamayı korumada özel bir rol oynadı" dedi.

Moskova, "Antlaşmanın sona ermesine neden olan etkiyi azaltmak için" gerekli adımları atmaya "hazır" olduğunu da sözlerine ekledi.