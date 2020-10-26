Putin: ABD'nin INF'den çekilmesi nükleer yarış tehlikesi yaratıyor

Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çıkmasının, nükleer silahlanma yarışının yenilenmesi riskini yaratan 'büyük bir hata' olduğunu söyledi.

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Kremlin basın servisinin duyurusuna göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "ABD'nin faaliyetine son verdiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Antlaşması'ndan çekilmesini, füze silahlanma yarışını serbest bırakma, çatışma potansiyelini artırma ve kontrolsüz gerilim yükseltme riskini artıran ciddi bir hata olarak görüyoruz" dedi.

Ağustos 2019'da ABD, Rusya'nın anlaşmanın şartlarını ihlal ettiği iddiasını gerekçe göstererek Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'ndan çekildi.

Hatırlatma

ABD, nükleer silahlanmayı kısıtlayan anlaşmadan çekiliyor

Putin, Washington'un 2019'da terkettiği INF Antlaşması, küresel güvenlik mimarisinin önemli bir unsuru olarak nitelendirdi.

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Putin, "Antlaşma, Avrupa çapında füzelerle ile ilgili alanda öngörülebilirliği ve kısıtlamayı korumada özel bir rol oynadı" dedi.

Moskova, "Antlaşmanın sona ermesine neden olan etkiyi azaltmak için" gerekli adımları atmaya "hazır" olduğunu da sözlerine ekledi.

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