Putin ABD'nin ev sahipliğindeki İklim Zirvesi'nde konuşacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 22-23 Nisan tarihlerinde ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan çevrimiçi İklim Zirvesi'nde konuşma yapacağı açıklandı.

Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, Putin'in 22 Nisan'da yapacağı konuşmada küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin giderilmesi konusunda uluslararası işbirliğine ilişkin Rusya'nın yaklaşımlarını anahatlarıyla anlatacağı belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in konuşmasının canlı olarak televizyondan yayınlanacağını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden 22-23 Nisan'da düzenlenecek ve video konferans yoluyla yapılacak zirveye Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da aralarında olduğu 40 ülke liderini davet etmişti.