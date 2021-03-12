Putin, ABD'deki Kapitol baskınını 'gezinti' olarak niteledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 6 Ocak 2021'de ABD'de Donald Trump destekçilerinin Kongre'ye ev sahipliği yapan Kapitol binasına yaptığı baskını "gezinti" olarak niteledi.

AFP'nin aktardığı habere göre, yatırım aktivitesini artırma konulu bir toplantıda konuşan, Rusya'nın ABD'de istikrar istediğini söyledi.

Putin, "Bazı insanlar ABD Kongresi'nde bir gezintiye çıktı, 150 kişi gözaltına alındı ve 15-25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıyalar. Bütün iç tartışmalar burada bitecek mi bitmeyecek mi? Bilmiyoruz ancak bitmesini istiyoruz çünkü ana partnerlerimizle ilişkilerde istikrarla ilgileniyoruz" dedi.

6 Ocak 2021'de Donald Trump'ın açıklamaları ardından Kongre oturumunun gerçekleştiği ABD Kapitol binasını basan destekçilerin çıkardığı olaylarda beş kişi hayatını kaybetmişti. Şu an 300'den fazla Trump destekçisi yargılanıyor.