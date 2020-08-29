PTT'nin üç milyon dolarlık sözleşme tazminatı sorgulanıyor

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) 2018 yılında 5 yıllık bir anlaşma yaparak yaklaşık 300 milyon TL’lik fotokopi ihalesini bir taşeron firmaya verdi. Gelen tepkilerin ardından anlaşma iptal edildi. İddiaya göre iki yıl boyunca toplam yaklaşık 150 milyon TL ödeme alan şirket sözleşmede bulunan “karşılıklı mutabakat olsa bile tazminat ödenir” maddesini kullanarak PTT’den yaklaşık 22 milyon TL karşılığı olarak 3 milyon dolar talep etti.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre taşeron firmanın, tazminat bedelinin ödenmemesi durumunda dava açacağını PTT’ye bildirdi.

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Konu Meclis gündemine TBMM KİT Komisyonu Üyesi, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz tarafından taşındı. Yavuzyılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde "çok basit bir işlem olan ve kurum personeline yaptırılabilecek fotokopi işlemi için" taşeron firmayla sözleşme imzalandığını ve şimdi bu sözleşmeye göre 3 milyon dolarlık tazminat ödeme gereği doğduğunu anlatan Yavuzyılmaz, “Yükleniciye ödenecek 3 milyon doların akıbeti konusunda açıklama yapılması şarttır” dedi.

Yavuzyılmaz, soru önergesinde ayrıca şu sorulara yer verdi: