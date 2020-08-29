PTT'nin üç milyon dolarlık sözleşme tazminatı sorgulanıyor

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) 2018 yılında 5 yıllık bir anlaşma yaparak yaklaşık 300 milyon TL’lik fotokopi ihalesini bir taşeron firmaya verdi. Gelen tepkilerin ardından anlaşma iptal edildi. İddiaya göre iki yıl boyunca toplam yaklaşık 150 milyon TL ödeme alan şirket sözleşmede bulunan “karşılıklı mutabakat olsa bile tazminat ödenir” maddesini kullanarak PTT’den yaklaşık 22 milyon TL karşılığı olarak 3 milyon dolar talep etti.
BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre taşeron firmanın, tazminat bedelinin ödenmemesi durumunda dava açacağını PTT’ye bildirdi.
Sözleşme birim fiyatları TL üzerinden tazminat Amerikan Doları
Konu Meclis gündemine TBMM KİT Komisyonu Üyesi, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz tarafından taşındı. Yavuzyılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde "çok basit bir işlem olan ve kurum personeline yaptırılabilecek fotokopi işlemi için" taşeron firmayla sözleşme imzalandığını ve şimdi bu sözleşmeye göre 3 milyon dolarlık tazminat ödeme gereği doğduğunu anlatan Yavuzyılmaz, “Yükleniciye ödenecek 3 milyon doların akıbeti konusunda açıklama yapılması şarttır” dedi.
Yavuzyılmaz, soru önergesinde ayrıca şu sorulara yer verdi:
- Sözleşme metnini PTT yetkilileri hazırladığı halde, sözleşmenin tazminat ödenmesi hükmü neden sadece PTT aleyhine olacak şekilde tek taraflı olarak düzenlenmiştir?
- Sözleşme birim fiyatları TL olduğu halde tazminat tutarı hangi gerekçeyle Amerikan Doları olarak belirlenmiştir?
- Şirketin 3 milyon dolar tutarında tazminat talebi olup bu tazminat ödenmediği taktirde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri kanalıyla tazminatın tahsili yoluna gideceği bilgisi PTT’ye aktarıldığı ifade ediliyor. 10 bin asgari ücret toplamına karşılık gelen bu tazminatın ödenmemesi için bakanlık tarafından bir çalışma yapılması planlanmaktadır?