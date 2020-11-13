PTT'nin son iki yıldaki zararı ve kiralık araç ödemesi açıklanamadı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün faaliyetleri, kâr –zarar dengesi, kiralık araçlara ödenen miktar ile temsil ve ağırlama giderleri için harcanan miktarın açıklanması istemiyle 2 ayrı soru önergesi yöneltti.

Gürer soru önergelerinde PTT'nin son 2 yıldaki zararının açıklanmasını istedi. Gürer, temsil ve ağırlama giderleri ile kiralık araçlara ödenen miktarı da sordu.

PTT’nin zararını ve kiralık araçlara ödenen miktarı açıklamayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, pandemi nedeniyle bazı başmüdürlüklerin işlem hacminin düştüğünü söyledi. Karaismailoğlu, PTTBank, posta ve kargoda gelir hedefi gerçekleşme oranını yüzde 83 olarak açıkladı.

Gürer, “PTT A.Ş.’de 82 başmüdürlükten zarar eden var mıdır? Zarar eden var ise bu zararın nedeni nedir? 2019 ve 2020 ilk 6 ayında; Posta, kargo ve Ptt bank olmak üzere hizmet türü ile gerçekleştirilen hizmetlerde, hedeflenen sonuç elde edilmiş midir? 2018,2019 ve 2020 yılı ilk 6 ayında başmüdürlüklerin ayrı ayrı temsil ve ağırlama gideri adı altında yapmış olduğu harcama tutarı nedir? Son 3 yılda PTT Başmüdürlerinden değiştirilenlerin sayısı kaçtır?” şeklindeki sorularına yanıt istedi.

'3 yılda 79 başmüdürün görev yeri değişti'

Bakan Karaismailoğlu, son 3 yıl içerisinde 79 başmüdürün görev yerlerinin değiştirildiğini de açıkladı.

'Kiralık araçlara ne ödeniyor?'

CHP Milletvekili Gürer, PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü’ndeki araç sayıları ve kiralık araçlara ödenen bedellerle ilgili bir diğer soru önergesini yanıtlayan Karaismailoğlu, PTT A.Ş. Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde 3 bin 570 adet çeşitli marka ve modellerde araç bulunduğunu bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, sadece 107 adet dağıtıcı servisi hizmeti için şoförlü taşıt kullanılmakta olduğunu belirterek, “Değişik marka ve modellerde 57 adedi minibüs ve 50 adedi de otobüs cinsi taşıttır. Bakanlığımızda ise PTT A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait araç bulunmamaktadır” açıklamasında bulundu.

Bakan açıklama yapmadı

Gürer ise son yıllarda kargo hizmeti de vermeye başlayan PTT’nin, zarar etmesini önleyecek çalışmaların yapılması gerektiğini belirterek, "Bakanın zarar konusunda bir ifadesi olmasa da gelir hedefinin yüzde 83 oranında gerçekleştiğini belirtiyor. Hedef ile kâr-zarar dengesi de kurum için önemlidir. Bu bağlamda çalışanları taşeron firmada tutarak, sonuca erişmediği de ortaya çıkıyor. Kurumsal işleyişte olumsuzlar giderilerek kurum işleyişi düzenli kılınmalıdır" diye konuştu.

Gürer, "kiralık araçlara ödenen yıllık kira bedellerini Bakan belirtmiyor. Bu rakamların farklı verilerde görülmesi olası, Bakanın bu rakamları vermemesinin maksadı giderin büyüklüğüne karşı kamuoyu duyarlılığından çekinmesi olsa gerek” dedi.