PTT'nin malı deniz: Bu habere de 'itibar' yasağı geldi!

PTT'nin 215 milyon lira zararla kapattığı 2018’de AG Pırlanta adlı şirkete "özel ve gizli bir protokolle" 2 milyon dolar aktardığına ilişkin habere "kişilik haklarını ihlal" gerekçesiyle erişim engeli karar verildi.

Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, PTT'nin başvurusu üzerine aldığı kararda sözkonusu haberlerdeki ifadelerin "talep eden kamu kurumunun toplum içerisinde itibarını zedelediği ve topluma karşı küçük düşürerek kişilik haklarını ihlal ettiği" sonucuna vardığını belirtti.

ANKA haber ajansının servis ettiği ve soL'da da yer verdiğimiz haberde PTT'nin 2018'de kuyumculuk işine girmeye karar verdiği ve bu amaçla AG Pırlanta Ticaret A.Ş. ve proje ortaklarıyla imzalanan "özel ve gizli" protokolle şirkete 2 milyon dolar aktarıldığı ifade edilmişti.

Sayıştay’ın denetim raporuna göre, PTT'nin 2 milyon dolar fonlama yaptığı 2018 yılında 215 milyon 685 lira zarar ettiği, PTT’nin 2019 yılı zararınınsa 1,2 milyar liraya ulaştığı haberde yer alan bilgiler arasında.

Altın ödeme sistemi kurmak, İslami finans altın ürünleri çıkarmak, altın rezerv yönetim hizmetleri vermek ve altın tedarik zinciri yönetmek gibi hedeflere ulaşamayan PTT’nin şimdi 2 milyon doları geri alabilmek için hukuki yollara başvurmaya hazırlandığı da öğrenilmişti.