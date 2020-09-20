PTT’de vaka patlaması: İşçiler isyanda...

Salgının başından bu yana büyük bir iş yükünün altında kalan PTT emekçileri, şimdi de salgın dolayısıyla yeni bir krizle karşı karşıya.

Ankara’da PTT’nin merkez ve şubelerinde çalışan çok sayıda işçide Covid-19 vakası görüldü.

Vakalar özellikle dağıtım bölümlerinde artarken, bu nedenle diğer bölümlerde çalışan işçilerden dağıtım bölümüne personel kaydırması yapıldı.

Kamuda esnek çalışma düzenlemesine geçilmesine, kronik rahatsızlığı bulunan çalışanlara idari izin verilmesine karşın bu iki başlıkta da PTT adım atılmadı.

İdari izin sadece kamu personeli için

Geçtiğimiz günlerde bu konuda çalışanlarla bir bilgilendirme toplantısı yapıldığı öğrenildi. Söz konusu toplantıda esnek çalışmaya “personel yetersizliği” nedeniyle geçilemediği aktarılırken, idari izin hakkının ise sadece “kamu personeli” olanlar için geçerli olacağı, taşeron işçilere idari izin kullandırılmayacağı söylendi.

Ancak bu sözlere rağmen kamu emekçilerinin de idari izin kullanımı konusunda zorluklar çıkarıldığı, çalışan sayısı azlığının gerekçe gösterildiği öğrenildi.

‘Önlemler çok yetersiz, alınan tek önlem maske’

İşçiler bu duruma tepki gösterirken, gelinen noktada hayatlarının risk altında olduğuna işaret ettiler.

Kendileri için alınan önlemlerin çok yetersiz olduğunu, sadece maske sağlandığını vurgulayan işçiler, iş dolayısıyla hemen her bölümde çok fazla temas yaşandığını, bu temasların da salgının yayılmasına etki ettiğine işaret etti.