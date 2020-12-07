PTT'de silahlı soygun: 'Pişman oldum' diyerek polise teslim oldu

İstanbul Ataşehir'de saat 10.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Sakarya Caddesi'nde bulunan PTT Bank şubesine giren silahlı bir kişi, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Vezneden paraları alan soyguncu bir süre sonra binadan çıkmadan aldığı paraları ve silahı masaya bıraktı.



DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler soygun girişiminde bulunan kişiyi gözaltına aldı. Bir görgü tanığının, "İçeri girdi, 'Paraları ver.' dedi. Bir süre sonra aldığı para ve silahı bıraktı. Herhangi bir soygun gerçekleşmedi. Polis geldi, götürdü" dediği öğrenildi.

Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen şüpheli ilk ifadesinde, "Pişman oldum, bu nedenle kaçmadım. Paraları ve silahı bıraktım" dedi.