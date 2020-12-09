PTT'de çalışan taşeron işçiler direnişe geçti

Posta, Telefon ve Telekomünikasyon İşçileri Sendikası (PTT-Sen), sendika temsilcileri ve yöneticilerinin işten çıkarılmasına tepki göstermek amacıyla İstanbul, İzmir ve Bursa’da oturma eylemi başlattı. PTT-Sen eylemin hafta içi her gün süreceğini açıkladı.

PTT-Sen üyeleri İstanbul Sirkeci'de bulunan PTT Baş Müdürlüğü önünde ve İzmir ve Bursa’daki PTT Müdürlükleri önünde direnişe geçti.

'Tüm yönetimi çıkararak kıyım yaptılar'

İstanbul’da polis eylemi engellemeye çalışırken PTT-Sen Genel Sekreteri Süleyman Gezer yaptığı açıklamada “14 bin taşeronun sesini duyurmak için bu sendikayı kurduk. Tüm yönetimi çıkartarak kıyım yaptılar. Eylemimiz polis tarafından engellenmeye çalışılsa da, bu hukuksuzluk ve şirketleşme düzenine karşı İstanbul PTT Başmüdürlük önünde eylemdeyiz” dedi.

Genel Sekreterimiz:14 bin taşeronun sesini duyurmak için bu sendikaya kurduk.Tüm yönetimi çıkartarak kıyım yaptılar. Eylemimiz polis tarafından engellenmeye çalışılsa da, bu hukuksuzluk ve şirketleşme düzenine karşı İstanbul PTT Başmüdürlük önünde eylemdeyiz. #BakPostacıDireniyor pic.twitter.com/fndE9Z6NHC — PTT-Sen (@pttsendika) December 9, 2020

İzmir’deki PTT Başmüdürlüğü önünde de işçiler “PTT’de sendikal baskı son bulsun, işten çıkarılanlar işe iade edilsin” pankartı açarak oturma eylemi yaptı.

'İşten atılanlar iade edilsin'

Burada konuşan PTT-Sen Genel Mali Sekreteri Uğur Cengar sendika genel başkanının, yöneticilerinin, üyelerinin sadece sendikal faaliyet yürüttükleri için işten çıkarılması ve diğer yöneticilerinin de zorunlu ücretsiz izne çıkarılmasının bardağı taşıran son damla olduğunu dile getirdi.

Cenger, “PTT’nin sendikamıza yaptığı saldırı sadece başkanımıza, yöneticilerimize ve üyelerimize yapılan bir saldırı değildir. Bu saldırı PTT bünyesinde çalışan bütün emekçileredir, sendikal hakkını kullanmak isteyen bütün işçileredir. Bu kanun dışı uygulamaya karşı bütün yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Bu kanunsuz uygulamaların derhal son bulmasını istiyoruz. Sendikal sebeplerle işten çıkarılan herkes derhal işe iade edilmelidir. Sendikal sebeplerle zorunlu ücretsiz izne çıkarılanların derhal işine dönmesi sağlanmalıdır” dedi.

PTT'de taşeron işçi sayısı artıyor

PTT-Sen’den yapılan açıklamada kurumda devlet işçisi statüsünde çalışanların sayısı her geçen yıl azalırken taşeron çalışan işçilerin sayısının arttığına dikkat çekilerek “Yani neredeyse PTT’nin bütün iş yükünün tamamını taşeron işçiler üstlenmektedir” denildi.

Birçok il ve dağıtım merkezlerinde PTT-Sen’e üye işçilerin zorla istifa ettirildiğini, sendika temsilcilerinin ya sudan sebeplerle ya sürgün edildiği ya da işten çıkartıldığını belirten sendika “Bunun da fayda etmemesi üzerine PTT Kargo-Sen’in dört, PTT-Sen’in altı yöneticisi işten çıkartılmış kalan yöneticiler de zorla ücretsiz izne çıkarılmıştır. Nereden bakılırsa bakılsın T.C Anayasası tarafından koruma altına alınmış ve engellenmesi suç sayılmış olan işçilerin sendikalaşma hakları ayaklar altına alınmıştır” açıklamasını yaptı.

PTT-Sen ve PTT Kargo-Sen’in fiili direniş kararı aldığı ve İstanbul, İzmir ve Bursa olmak üzere üç şehirde birden PTT Müdürlükleri önünde bugün başlatılan oturma eyleminin hafta içi her gün sürdürüleceği duyuruldu.