PTT, ortalama 10 TL'lik edebiyat dergilerini 2021'de en az 9 TL'ye taşıyacak

Dünya Dergiler Birliği'nden PTT'nin 9 TL'lik kargo ücretine tepki.

Haber Merkezi

PTT'nin ortalama 10 TL'den satılan edebiyat dergilerinden, 2021'de minimum 9 TL kargo ücreti alacağını açıklamasının ardından Dünya Dergiler Birliği (DERGİBİR) tepki gösterdi.

DERGİBİR "Bir dergi son sayısını çıkarıyor, bir dergi daha kapanıyor" diyerek, şu açıklamayı yaptı:

"PTT, bir dergiyi 2021'de minimum 9 liradan taşıyacağını iletti. Bu konuda ısrarcı. Bir dergi ortalama 10 lira. Matbaa, kağıt, editör, tasarımcı, kira, elektrik, telif, doğalgaz, su, çay için kalan 1 lira."

Birlik ayrıca "Gençlerin çıkardığı onlarca dergi sessiz sedasız yayınlarına ara verdiler. Birçok dergi ciddi sıkıntı içinde..." ifadeleriyle de edebiyat dergilerinin günden güne artan masraflar nedeniyle kapandığına dikkati çekti.

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