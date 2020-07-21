Psikoloji Bölümü açık öğretimde

İstanbul Üniversitesi’nde psikoloji bölümünün açık öğretim statüsünde eğitime açılmasının ardından başta Türk Psikologlar Derneği olmak üzere hem çeşitli kurumlar hem de öğretim üyeleri ve öğrenciler karara tepki göstermişti. ÖSYM'nin bugün açıkladığı bilgi amaçlı '' YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU''unda sadece İstanbul Üniversitesi’nde değil Ankara Üniversitesi'nde de açık öğretim psikoloji bölümü açıldığı ortaya çıktı. Kılavuza göre Ankara Üniversitesi için 500, İstanbul Üniversitesi içinse 700 kişilik genel konten belirlendi.

Türk Psikologlar Derneği’nin İstanbul Üniversitesi'ne açtığı davada yürütmeyi durdurma talebinin adli tatil nedeniyle nöbetçi heyet tarafından görüşüleceği, ancak tarihin henüz belli olmadığı kaydedildi.

Türk Psikologlar Derneği 22 Temmuz günü Ankara Üniversitesine da dava açacağını açıkladı.

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