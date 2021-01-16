Psikiyatristlerden intiharların haberleştirilme biçimine tepki

Basında intihar haberlerinin yer alma şekline ilişkin yayımladığı açıklamasında Türkiye Psikiyatri Derneği "Haberin kutsallığı insan yaşamından daha yüksek tutulmamalıdır" dedi. İntihar davranışının, "kişinin sorunu için geçerli ve gerçek çözüm yerine başvurulmuş acele ve yalancı bir çözüm seçeneği olduğunu" söyleyen Türkiye Psikiyatri Derneği, kişilerin bu yolu seçmelerinin özendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Basına yönelik yapılan çağrıda şöyle denildi:



"İntihar haberlerinin dolu bir bardağa düşen damla gibi taşma nedeni olduğu 18. yüzyıldan bu yana bilinmektedir. Basın Kanunu’nun 20. maddesi de bunu vurgular. Bütün görsel, işitsel, yazılı basının bu bilimsel ve yasal gerçekliğe uyması yalnızca bir gereklilik değil aynı zamanda insancıl ve etik bir görevdir."

Tüm dünyanın, insanlığın, ülkemizin zor dönemden geçtiği günümüzde, zorluklara bir de intiharla kayıpların eklenmesinin "yükümüzü taşınmaz kıldığını" söyleyen dernek, bu konunun haberleştirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin daha öncesinde de çağrılarda bulunduğunu hatırlattı.

Türkiye Psikiyatri Derneği şöyle dedi:

"Haber düzenlenirken yaşam sorunlarının çözümsüz olmadığının vurgulanması ve intihar haberlerinin olabildiğince renksiz verilmesinin uygun olduğu konusunda bütün basın yöneticilerinin karar ve söz birliği içinde olmasını insanlık adına beklemekteyiz.



Unutmayalım insan yaşamı en yüce değerdir. Haberin kutsallığı insan yaşamından daha yüksek tutulmamalıdır."