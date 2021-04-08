Psaki: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı endişe verici

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik artan saldırganlığı nedeniyle duyduğu endişe artmaktadır, buna Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması da dahildir" dedi. Psaki durumu "2014'ten bu yana Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı en büyük askeri yığınak" olarak nitelendirdi.

Ukrayna'nın Donbass bölgesinde bağımsızlığını ilan eden cumhuriyetlerle savaşına ilişkin konuşan Psaki, "Bölgedeki ateşkes ihlallerinden dolayı artan gerilimden duyduğumuz endişeyi NATO müttefiklerimizle görüşüyoruz" dedi.

Ayrıca Rusya'ya uygulanması planlanan yaptırımların bu hafta uygulanmasının beklenmediğini de sözlerine ekledi.

Afganistan'dan çekilme

Psaki ABD Başkanı Joe Biden'in ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi konusundaki kararını 1 Mayıs tarihine kadar duyuracağını söyledi.

Gazetecilere verdiği demeçte Psaki, "1 Mayıs'a kadar askerleri çekmenin operasyonel olarak zor olduğu konusunda tutarlı ve net davrandıklarını" ve bu tarihin önceki hükümet tarafından belirlenen bir tarih olduğunu da sözlerine ekledi.