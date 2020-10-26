Prof. Tükek'ten tedbir çağrısı: Zaman aleyhimize işliyor

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Covid-19 vaka sayısındaki artışın kaygı verici olduğunu belirterek "Topluma yayılacak, insanları bunaltmayacak tedbirler ne varsa, şu andan itibaren yapılması gerekir. Zaman aleyhimize işliyor" dedi.

Bir televizyon programında yaptığı açıklamada Tükek, "15-20 gün içinde hastanelerin yoğun bakım servislerinde doluluklar yaşanacak" diye konuştu.

İstanbul'da Eylül ortasında şehrin kalabalıklaşmasıyla PCR pozitifliklerinde artışlar yaşanmaya başladığını dile getiren Tükek "Yaz aylarında yüzde 7-8'e düşen pozitiflikler 15'e kadar yükselmişti. Sonra bir iki hafta yatay seyir izledik ve tekrar artış trendine ulaştı. Yüzde 25-30 civarına kadar ulaştı. PCR testlerinin yüzde 30'unda pozitiflik görüyoruz. Bu da bizi endişelendirmeye başladı" diye konuştu.

'Özel hastaneler tekrar pandemi hastanesi olabilir'

İstanbul'da vaka sayısının kısa süre içinde çok büyük rakamlara ulaşabileceğini söyleyen Tükek son bir iki haftadır nefes darlığı olan hastalarda da artış görüldüğünü belirtti. Tükek "Bizde 8 hasta yatış bekliyor. Yatan hasta sayısının artması önümüzdeki günlerde yoğun bakımda artışı beraberinde getirecek. Bakan Bey’in İstanbul'a gelişi ile burada ciddi bir çalışma yürütülüyor. Özel hastaneler zannedersem tekrar pandemi hastanesi olarak dahil olacak" dedi.

Tükek "Şu anda çok büyük sıkıntı yok ama 15-20 gün sonra yoğun bakımlarda doluluk olacak, hemen hemen bütün hastanelerimiz Covid ile uğraşacak. Önlemler almak gerekecek. İstanbul dışında da artışlar var. Bu, kışa girmenin getirdiği bir şey. İstanbul belki bununla baş edebilir ama başka şehirler bunu kaldıramayabilir. Topluma yayılacak, insanları bunaltmayacak tedbirler ne varsa, şu andan itibaren yapılması gerekir. Zaman aleyhimize işliyor" diye konuştu.