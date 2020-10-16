Prof. Naci Görür: Kumburgaz'daki bu depremler rahatsız edici

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden yapılan açıklamada saat 16.55’te meydana gelen depremin Marmara denizinin 4.8 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi. Deprem Avcılar ve çevre ilçelerde hissedildi.

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından 3.2 büyüklüğündeki depremi yorumladı.

Görür, şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlar, bugün Marmara'da meydana gelen 3.2'lik deprem şekilde görüldüğü gibi deprem beklediğimiz Kumburgaz Fayı üzerinde.

Gerçi Marmara'da bu büyüklükteki depremler çökel içerisinde gaz çıkışları sonucu da gelişiyor ama onlar daha çok Tekirdağ Fayında görülüyor.

Bu saatten sonra kilitli olan Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler hiç hoş değil, rahatsız edici.