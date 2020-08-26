Prof. Dr. Refik Çaylan COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği, Prof. Dr. Refik Çaylan'ın COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Haber Merkezi

Prof. Dr. Refik Çaylan COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Çaylan'In ölümünü sosyal medya hesabından duyurdu.

Açıklamada," Bugün yine öldük! Prof.Dr.Refik Çaylan'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyor, kaygılı mücadelemize devam ediyoruz" denildi.