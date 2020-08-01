Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya için uyarı: Bu fay 7,4 büyüklüğüne varabilecek deprem üretebilecek kapasitede

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, dün Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin ardından açıklama yapan Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'daki fayın 7,4 büyüklüğüne varabilecek deprem üretebilecek kapasitede olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, şöyle yazdı:

"2018 J Seismol yayınlarına göre Malatya Fayı 7.4 büyüklüğüne varabilecek deprem üretebilecek kapasitededir. Bu hesaplamayı yazarlar bu fayın son 10 bin sene içerisinde üretmiş olduğu 4 deprem verisine dayanarak yapmışlardır."

Görür, ayrıca "Deprem Malatya Fayı üzerinde oldu, DAF ile ilgili değil. Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor" diyerek Doğu Anadolu Fayı (DAF) ile ilgili de uyarıda bulundu.