Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Salgın kontrolden çıktı

Habertürk canlı yayınında konuşan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Türkiye'de koronavirüs salgınının kontrolden çıktığını söyledi.

Ceyhan, “Şu anda bulunduğumuz noktada salgın kontrolden çıkmış durumda çünkü aşağı yukarı 10 gündür iyileşen vaka sayısı sürekli yeni vaka sayısının altında seyrediyor. Ne zaman onun üzerine çıkar istikrarlı bir şekilde yeniden kontrol altına aldık deriz o zaman” dedi.

Gerçek vaka sayılarının açıklananın on katı olduğunun bilindiğini belirten Ceyhan "Siz ne kadar çok ve doğru test yaparsanız yapın bu bütün ülkelerde böyledir. Eğer Türkiye’de yeterli sayıda ve doğru test yapılamıyorsa o zaman gerçek hasta sayısı daha da yüksektir. Ancak önemli olan iyileşen hasta sayısı ile yeni vaka sayısı arasındaki orandır” dedi.

Yaklaşık 10 gündür yeni hasta sayısının iyileşen hasta sayısının üzerinde devam ettiğini belirten Ceyhan "Bu durum kontrolün kaybedildiğini gösteriyor. Ne zaman iyileşen hasta sayısı yeni hasta sayısının üzerine çıkar ve günden güne bu durum iyileşir, o zaman yeniden kontrol altına almaya başladığımızı söyleyebiliriz” diye konuştu.